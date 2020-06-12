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Gazeteci Yasin Temel'in İlk Kitabı Çıktı
Rahmetli Cengiz Aytmatov'un Mankurt'unu hepimiz okumuştuk. Bir Kırgız efsanesi olan Mankurt'un ne olduğunu tüm dünya Cengiz Aytmatov'dan öğrenmişti.
Nevşehir 12.06.2020, 09:59 12.06.2020, 13:47
Rahmetli Cengiz Aytmatov'un Mankurt'unu hepimiz okumuştuk. Bir Kırgız efsanesi olan Mankurt'un ne olduğunu tüm dünya Cengiz Aytmatov'dan öğrenmişti.
Kazınmış kafaya taze deve derisi geçirilir ve kişi kızgın güneşin altında bekletilir. Kafayı saran deri büzüşür, kurur ve saçlar kafatasının içine doğru büyür. Şahıs hafızasını kaybeder ve tam anlamıyla etten kemikten bir robot olur...
Efsaneye göre Avarlar kendilerine köle yapmak için uygularmış bu yöntemi.
Yazar Yasin Temel, küresel mankurtlaşmaya dikkat çektiği bu kitabında, hafızamızı yitirmeden "Avarların elinden" nasıl kurtulacağımızı anlatıyor... Ailecek okumamız gereken, tam manasıyla bir "UYANDIRMA" kitabı.