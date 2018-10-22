Gazeteci Tolga Karaca Yazdı, 'Bu adamı tanıyan var mı?'

Bu adamı tanıyan var mı?

Tanıyan kaç kişi var bilmiyorum. Ama benim hem köylüm, hem komşum hem de AKRABAM. Bakınca ne kadar karizmatik, bu soruya da ben cevap vermeyeceğim. Nerelerden gelmiş, tahsili ne gibi bir takım biyografik bilgilere de kısmen vakıfım. Nevşehirli olup üst makamlarda bulunan ve bulunduğu makama tabiri caizse tur bindiren birisinden bahsedelim. Büyük ihtimal okuyacak olanların ekseriyeti tanımıyor olacak. Bu kim ya şeklinde bir refleksle de karşılaşabilirsiniz. Sondan başlayalım.

Malatya büyükşehir belediyesi kurulunca MASKİ, yani su kanalizasyon idaresinin başına biri getirilecek. Sıfatı genel müdür gayet karizmatik ve etkili bir makam. Yüksek ihtimalle maaşı da epey vardır. Dönemin başkanı, sonrasının bakanı, şimdilerde iktidar partisinin yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Özhaseki’nin tavsiyesiyle Malatya MASKİ’ye genel müdür oluyor. Buraya kadar her şey normal peki ya sonra?

Sonrası da normal aslında sihirli bir değnek yok ya adamın elinde. Gidip önce o koltuğa oturacak, sonra gereğini yapacak. İşte ikinci kısmını yerine getiriyor. Ne mi yapıyor? Büyükşehir olmuş ve en ücra köylere kadar, sorumluluk alanı haline gelmiş tüm Malatya’nın alt yapısının çözüme kavuşması için kolları sıvıyor. Şehir ve bölgede tüketilen su, faturalandırılan su, depodaki su hesaplanıyor ve büyük açık çıkıyor. Yapılan kontroller neticesinde şehrin ve bölgenin altyapısının tamamen yenilenmesi gerektiği fark ediliyor. Büyükşehir’in alt yapısı da kolay kolay değişmez. Değişirmiş aslında. Uluslararası platformlara konu olacak bir çeviklik ve kıvraklıkla hem de. İki yılda şehir ve bölgenin alt yapısı, su kaybı, tasarrufu gibi konular çözülüyor. Kanalizasyon adından da anlaşılacağı üzere kanalizasyon bir mesele! O da yenileniyor. Bunların hepsi şehre isyan ettirmeden, toplamda iki yıl gibi bir sürede gerçekleştiriliyor.

Buraya kadar ki kısımdan anlaşılacağı üzere bulunduğu MASKİ genel müdürlüğü makamında oturmamış ve gereğini yapmış bu Adam. Peki, sadece borudan, büzden, kepçeden mi anlıyor? Hayır! Türkiye ve bölgenin önümüzdeki süreçte takip etmesi gereken su politikasıyla da alakadar. Bu mesele ümmet meselesi diyor. Bunun hem iktisadi, hem siyasi bir konu olduğunu, doğru tedbirler alınmazsa büyük sorunlar yaşanabileceğini söylüyor ve çözüm önerileriyle konuşuyor kurusıkı atmıyor yani.

Gençliği tanıması ve anlaması da farklı bir konu, Üniversitede hocalık yapmış bir süre. İsmi çok kolay unutulmayacak bakanlardan Veysel Eroğlu’nun talebesi. İSKİ döneminde Eroğlu genel müdürken kendisi de şube müdürü olarak İstanbul’un fosseptikten kurtuluş operasyonuna katkı sağlayanlardan.

Akademisyen. Erciyes Üniversitesi ve İnönü Üniversitesinde dersler verdi, uluslararası su politikaları geliştirecek yeni gençlere öncülük etti.

Karşıdakini incitmeyecek kadar tevazu sahibi, aynı zamanda kağıttan okumak zorunda kalmayacak kadar yabancı dil biliyor.

Şimdilerde Ankara ASKİ genel müdür yardımcısı ve takip edenler bilir. ASKİ’nin projelerini tamamlıyor, yeni hedefler belirliyor, bölgenin su, arıtma ve atık konularında sorun değil aksine kandil gibi parlaması için çalışıyor.

Ankara’ya yolu düşen olursa uğrasın yanına. O da size çay ikram etsin. Olmadı yemek ikram etsin. Bunları neye dayanarak yazıyorum? Liyakat sahibi, nitelikli, marka değerini artırmakta biçilmiş kaftan. Şerefini oturduğu koltuktan almayan, herkesin hasret ve hararetle aradığı, bulduğunda bırakmaması gereken samimi ve dürüst adamlardan.

Adı ne peki?

Nevşehirli Özgür Özdemir – Doç. Dr.

Benzerlerinin sayısının artması duasıyla değer katanları yazmaya devam edeceğim…

Mehmet Tolga KARACA