Gazeteci Nedim Şener FETÖ'yü anlatacak

NEVŞEHİR(MHA) Bilim’den sanata, edebiyattan mimariye kadar birçok alan ve disiplinin seçkin temsilcilerini Ulusal ve Yerel ölçek bağlamındaki konu başlıklarında, Kapadokya’da bir araya Bezirhane Buluşmaları; üçüncü yılını yakın bir zamanda idrak ettiğimiz ulusal bir gündem konusu olarak FETÖ dosyasıyla yeni sezona başlıyor.
Bu ve benzeri soruların cevaplarını, bu örgütü ve Türkiye iç siyasetini çalışma alanı olarak belirlemiş; ayrıca bu örgüt yüzünden bir yıl kadar hapiste hak mağduriyeti yaşamış gazeteci Nedim Şener’den dinlenecek.
Kapadokya’nın artık geleneksel bir entelektüel markası olan Bezirhane buluşmaları 16 Eylül 2019 Saat: 18:00’da, Argos in Cappdocia Bezirhane Salonunda yeni sezona merhaba diyor. Etkinlik aynı zamanda Üniversitenin Youtube Kanalında da canlı yayınlanacak.