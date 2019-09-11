Gazeteci Nedim Şener FETÖ'yü anlatacak

NEVŞEHİR(MHA) Bilim’den sanata, edebiyattan mimariye kadar birçok alan ve disiplinin seçkin temsilcilerini Ulusal ve Yerel ölçek bağlamındaki konu başlıklarında, Kapadokya’da bir araya Bezirhane Buluşmaları; üçüncü yılını yakın bir zamanda idrak ettiğimiz ulusal bir gündem konusu olarak FETÖ dosyasıyla yeni sezona başlıyor.

15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişimiyle; varlığı, alt ve üst kadroları, yapılanma ve operasyonel kapasiteleri tamamen gün yüzüne çıkan bu örgüt ne zaman doğmuştu? Nasıl gelişmiş ve 15 Temmuz 2016’daki girişimine kadar varlığını nasıl sürdürmüştü? İnsan kaynaklarını geliştirmek ve devlete eleman sızdırmak için ne zamandan beri sınav sorularını çalıyorlardı?.

Bu ve benzeri soruların cevaplarını, bu örgütü ve Türkiye iç siyasetini çalışma alanı olarak belirlemiş; ayrıca bu örgüt yüzünden bir yıl kadar hapiste hak mağduriyeti yaşamış gazeteci Nedim Şener’den dinlenecek.

Kapadokya’nın artık geleneksel bir entelektüel markası olan Bezirhane buluşmaları 16 Eylül 2019 Saat: 18:00’da, Argos in Cappdocia Bezirhane Salonunda yeni sezona merhaba diyor. Etkinlik aynı zamanda Üniversitenin Youtube Kanalında da canlı yayınlanacak.