Galatasaray futbol okulunda geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor

8 Antrenörün görevlendirildiği futbol okulunun ilerleyen yıllarda da sürekli bir şekilde hizmet verebilmesini amaçladıklarını söyleyen Galatasaray Futbol Okulu Koordinatörü, Teknik Direktör Ramazan Başbuğ, “8 grup halinde, 2002 doğumlulardan 2013 doğumlulara kadar çalışma grupları oluşturduk. Allah izin verirse Nevşehir de futbol okulumuz sürekli olarak açık bulunacak ve hizmet verecek. Kış kampında üç futbolcumuz Galatasaray kulübüne seçildi. Bayram sonunda 55 oyuncumuzla birlikte Ankara’da kamp yapacağız. 180 sporcumuz var. Bunların içerisinde kabiliyetli çocuklarımızı özellikle seçerek Türk futboluna, Nevşehirimizin futboluna kazandırmak amacındayız. Bu konuda çok yakın zamanda önemli başarılar elde edeceğimize de inanıyorum” dedi.