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Futsal Yıldızlar Grup Müsabakaları Nevşehir’de Başlıyor

2017-2018 Yılı Okul Sporları Futsal Yıldızlar Grup Müsabakaları 9 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonumuzda düzenlenecektir.

09 Mart 2018 Cuma 09:38
Futsal Yıldızlar Grup Müsabakaları Nevşehir’de Başlıyor
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Nevşehir Gençlik Merkezi binamızda yapılan teknik toplantı sonrası Okul Sporları Futsal Yıldızlar Grup Müsabakalarına Adana, Aksaray, Antalya, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kırıkkale illerinden yaklaşık 12 Erkek-11 Kız Takımdan 276 sporcu ve antrenörlerin katılımı ile müsabakalarımız başlayacaktır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm sporculara başarılar dileriz.

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