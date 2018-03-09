Futsal Yıldızlar Grup Müsabakaları Nevşehir’de Başlıyor

Nevşehir Gençlik Merkezi binamızda yapılan teknik toplantı sonrası Okul Sporları Futsal Yıldızlar Grup Müsabakalarına Adana, Aksaray, Antalya, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kırıkkale illerinden yaklaşık 12 Erkek-11 Kız Takımdan 276 sporcu ve antrenörlerin katılımı ile müsabakalarımız başlayacaktır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm sporculara başarılar dileriz.