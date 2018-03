Fuhuş yapan kadın sınır dışı edildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların fuhuş yaptıkları yönünde yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında şüphelenilen araçta yapılan kontrolde Gürcistan uyruklu N.D. ile bir erkek şahıs yakalandı. Erkek şahsın polise verdiği ifadede para karşılığı fuhuş yapmak için karşılıklı olarak anlaştıklarını söylemesi üzerine N.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.D. Türkiye’den sınır dışı edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 13:38