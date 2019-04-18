Fuhuş yapan 2 Azeri kadın yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından fuhuş yaptığı iddiasıyla Azerbaycan uyruklu iki kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine yabancı plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsü tarafından araç içerisinde Azerbaycan uyruklu G.I. ve S.D. ile para karşılığında fuhuş yapmak üzere anlaştığını itiraf etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan G.I. ve S.D.’ye fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından adli işlem yapılırken şüphelilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 11:38