Forum Kapadokya’dan 29 Ekim coşkusuna özel etkinlikler

Şehrin gözde buluşma noktası Forum Kapadokya, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. 7 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olarak, Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen özel turnuvanın yanı sıra 28 Ekim Pazar günü Bisikletliler Derneği Nevşehir temsilciliğiyle birlikte organize edilen bisiklet korteji de kutlamalara coşku katacak. Forum Kapadokya’nın ödüllü yarışmalarının yanı sıra, Genç Bisikletliler Okulu’nun ilk mezuniyet töreni de 29 Ekim coşkusuna eşlik edecek.

Forum Kapadokya, bu yıl 29 Ekim coşkusuna yaraşır pek çok etkinlikle ziyaretçilerine dolu dolu bir bayram kutlaması yaşatacak.

Heyecan dolu, ödüllü turnuva başlıyor: “En akıllı hamlemiz, Cumhuriyetimiz!”

27 – 28 Ekim 2018 tarihlerinde, Forum Kapadokya ve Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen özel satranç turnuvasının son kayıt tarihi, 25 Ekim 2018 günü saat 17.00 olarak açıklandı. 7-11, 12-17 ve 18 yaş üstü olmak üzere üç kategoride yarışacak olan katılımcılar, sürpriz ödüllere sahip olacak.

7-11 ve 12-17 yaş kategorilerinde ilk üçe sürpriz ödüllerin yanı sıra bu yaş gruplarındaki tüm katılımcılara Funky Park oyun kartı hediye edilecek. 18 yaş üstü kategorisinde ise birinci 300 TL, ikinci 250 TL ve üçüncü 200 TL yüklü Forum Kapadokya Kart’a sahip olacak.

Coşkulu bisiklet korteji için Forum Kapadokya’ya davetlisiniz!

28 Ekim 2018 Pazar günü saat 10.30’da Forum Kapadokya’da buluşacak olan bisikletliler, 11.00’de başlayacak muhteşem kortejle, 29 Ekim coşkusunu görsel bir şölene dönüştürecek. 16 yaş üstü bisikletlilerin katılabileceği “Bisikletle Yavaş Gitme” yarışması ise bayram coşkusuna neşe katacak. Yarışmada dereceye giren kişilere, Forum Kapadokya’nın sürpriz hediyeleri olacak.

Genç Bisikletliler mezun oluyor!

Farklı illerdeki temsilcilikleriyle alanında aktif rol oynayan Bisikletliler Derneği’nin Nevşehir şubesiyle Forum Kapadokya’nın özel işbirliği kapsamında, 7-16 yaş çocukların ücretsiz katılımına açık olarak 7 Eylül 2018’de başlayan “Genç Bisikletliler Okulu” projesi ilk mezunlarını 28 Ekim 2018 Pazar günü verecek. Sekiz haftalık ders programı sonunda katılımcı çocuklara “usta bisikletli sertifikası” verecek olan Genç Bisikletliler Okulu, trafik ve güvenlik kuralları, şehir içi trafiğinde bisiklet kullanım detayları, sürücü hakları ve bisiklet tamiri gibi konularda detaylı bilgiler sunuyor. Uygulamalı atölyelerle de desteklenen proje kapsamında, katılımcı çocukların usta birer bisiklet sürücüsü olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.