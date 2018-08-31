Forum Kapadokya “Genç Bisikletliler”e özel okul açıyor

Farklı illerdeki temsilcilikleriyle alanında aktif rol oynayan Bisikletliler Derneği'nin Nevşehir şubesi ve düzenlediği etkinliklerle şehrin ve çevre illerin cazibe merkezi olarak bilinen Forum Kapadokya'nın özel işbirliği kapsamında, 7-16 yaş çocukların ücretsiz katılımına açık olacak “Genç Bisikletliler Okulu” projesi, 9 Eylül 2018 Pazar günü hayata geçiyor.



Sekiz haftalık ders programı sonunda katılımcı çocuklara “usta bisikletli sertifikası” verecek olan Genç Bisikletliler Okulu, trafik ve güvenlik kuralları, şehir içi trafiğinde bisiklet kullanım detayları, sürücü hakları ve bisiklet tamiri gibi konularda detaylı bilgiler sunacak. Uygulamalı atölyelerle de desteklenecek olan proje kapsamında, katılımcı çocukların usta birer bisiklet sürücüsü olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.



Bisikletin gücünü daha geniş kitlelerle paylaşmayı, bisiklete gönül vermiş çocuk ve gençleri buluşturarak güvenli sürücüler yetiştirmeyi amaçlayan Genç Bisikletliler Okulu'nun tüm öğrencileri, sertifikanın yanı sıra özel hediyelere de sahip olacak. Katılımın ücretsiz olduğu okul projesinde eğitim alan çocuklara, özel bisiklet plakası hazırlanarak ustalıklarını şehrin her yerine taşımaları sağlanacak.



Yapım çalışmaları devam eden ve ilerleyen günlerde hizmete açılacak olan bisiklet parkıyla bisiklet sürücülerine özel imkanlar da sunacak olan Forum Kapadokya, 7-16 yaş arası tüm çocukları Genç Bisikletliler Okulu'nun birer öğrencisi olmaya davet ediyor.