Forum Kapadokya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Düzenlediği etkinlik ve kampanyalarla şehrin ve çevre illerin cazibe merkezi haline gelen Forum Kapadokya, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında iki özel etkinliğe imza atıyor. Forum Kapadokya ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle düzenlenecek özel “Far Alayı”nın yanı sıra ödüllü satranç turnuvası da katılımcılarını bekliyor.

Şehrin gözde buluşma noktası Forum Kapadokya, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için iki özel etkinliğe imza atıyor. Bisikletliler Derneği’nin yurdun dört bir yanında düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Alayı’nda, Nevşehir ilinin buluşma noktası Forum Kapadokya olacak. Bisikletliler Derneği Nevşehir şubesi işbirliğiyle 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 19.30’da başlayacak “Far Alayı” şehrin sokaklarında bayramın coşkusuna yakışır görsel bir şölen sunacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı zafere götüren hamlelerle de kutlamak isteyen Forum Kapadokya’da 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşecek turnuva, 7-11, 12-16, 18 yaş ve üstü olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Forum Kapadokya Zafer Bayramı Satranç Turnuvası’nda 18 yaş ve üstü kategorisinin birincisi 250 TL, ikincisi 200 TL ve üçüncüsü 150 TL yüklü Forum Kapadokya Kart’a sahip olacak. 7-11 ve 12-16 yaş guruplarının ilk üçe giren yarışmacıları Toyzz Shop ve TeknoSA’dan sürpriz ödüller kazanacak. Ayrıca minik yarışmacıların tamamına, Funkypark Oyun Kartı da hediye edilecek.

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen küçük büyük herkes, Forum Kapadokya’ya davetli!

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2018, 22:17