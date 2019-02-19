Forum Kapadokya 9. Yıl Çekiliş Kampanyası Kazananları Belli Oldu

İkramiye kazanan asil talihlilerin 08.03.2019, yedek talihlilerin ise 23.03.2019 tarihine kadar Levazım Mah. Korukent Sitesi A1 Blok No:26A Zemin Kat Levent / İstanbul adresine veya 0 212 274 76 50 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.04.2019’dur. Kampanya ikramiyesi; 9 kişiye 10.000 TL yüklü Param Karttır. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli tarafından ödenecektir. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

10.000 TL Yüklü Param Kart İkramiyesi Kazanan Asil Talihliler

1 27901 66302 EYÜP YOLALAN NEVŞEHİR

2 19585 65697 VECDET ERDOĞMUŞ NEVŞEHİR

3 17739 65163 FİKRET TOKLU NEVŞEHİR

4 14654 34989 SANİYE BULDAK NEVŞEHİR

5 15644 46427 HÜSEYİN ARISOY NEVŞEHİR

6 39495 48537 ŞÜHEDA BAYRAM NEVŞEHİR

7 00052 48560 CEM DİZBAY NEVŞEHİR

8 34918 59705 NEHİR KORKMAZ NEVŞEHİR

9 28173 66322 MERİH YENİLMEZ NEVŞEHİR

10.000 TL Yüklü Param Kart İkramiyesi Yedek Talihliler

1 39655 64799 MUSTAFA SATILMIŞ NEVŞEHİR

2 21738 23122 ERTUĞRUL AÇIKGÖZ NEVŞEHİR

3 24853 57453 SEYHAN CEREN ERDEM NEVŞEHİR

4 12525 25301 CAFER SAKINAN NEVŞEHİR

5 00219 49019 SİNAN YARBULAN NEVŞEHİR

6 06999 64514 MUHAMMET İNAN AKSARAY

7 13011 34116 RAHİME BOS NEVŞEHİR

8 23343 66007 AYLA SAMANLI NEVŞEHİR

9 11631 64939 SAMET BİLGİN NEVŞEHİR

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 10:57