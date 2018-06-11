Fitre ve zekatlarınız mazlumlara ulaşıyor

Nevşehir ili genelindeki yardıma muhtaç insanların yanısıra, Türkiye, ve Dünya çapında nerede mazlum varsa, beyaz elini uzatan İHH, Arakan’dan Türkmen Dağı’na, Bağdat’tan Gazze’ye, Somali’den Doğu Türkistan’a kadar tüm İslam coğrafyasında etkin olarak faaliyet yürütüyor.

Yardımlarınız bu Ramazan da milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıyor

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH'nın iyilik kervanı dünyanın farklı yerlerindeki mağdur ve muhtaç Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de fitrelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz. İHH ekipleri, muhacir kamplarında çilelerini dolduranlarla, savaşların her şeylerini yok ettiği biçarelerle, ocaklarından yoksulluk ve sefaletin eksik olmadığı kardeşlerimizle bir araya gelerek onlara selamınızı ve fitrelerinizi ulaştırıyor.

2017 Ramazan'ında desteklerinizle 104 ülke ve bölgedeydik

Filistin’den Suriye’ye, Moro’dan Afganistan’a, Irak’tan Arakan’a, Patani’den Kolombiya’ya dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize Ramazan bereketini ulaştırmak için yollara düştük. Binlerce hayırseverimizin kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirdik, inşasını tamanladığımız kalıcı eserlerimizi hizmete açtık. Milyonlarca mazlum, mağdur ve mülteciye ulaşmamızda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

2017 Ramazan yolculuğunda İHH;

5 kıtada

Türkiye ile birlikte 104 ülke ve bölgede

5 milyon kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

322.692 kumanya paketi dağıtıldı, 2.258.844 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

Kurulan sofralarla 3.100.000 kişiye iftar yemeği verildi.

130.000 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

30.000 çocuğa Ramazan Çocuk Paketi, 55.615 yetime bayramlık elbise hediye edildi.

9 kalıcı eserin açılışı gerçekleştirildi.

Açılan eserler şöyle: Burkina Faso’da Yahya Lafçı Camii, Ata ve Behiye Üstüner Camii, İsmet Saraç Çubuk Ankara Camii, Karamürsel Alp Camii. Bangladeş’te Ebrar Camii. Sudan’da Hacı Hasibe Ticani Camii, 15 Temmuz Zehrevan Camii, İsmet Saraç Çubuk Ankara Camii. Filistin Gazze’de Onbaşı Hasan Camii..



FITRE yazıp 4072'ye göndererek fitrenizi bağışlayabilirsiniz. 1 SMS (fitre) bedeli 19 TL'dir.

Her gönderilen SMS ile 1 fitre bağışlamış olursunuz.



Ayrıca, diğer bağış ve zekatlarınızın ulaştırılması konusunda 0535 932 7125 numaralı telefondan İHH İl Koordinatörüne ulaşabilirsiniz.