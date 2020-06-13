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Fırıncı esnafının ateşini ölçüp, maske dağıttılar

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı ve beraberindekiler fırıncı esnafının ateşini ölçüp, maske dağıtımında bulundu

Nevşehir 13.06.2020, 13:30
Fırıncı esnafının ateşini ölçüp, maske dağıttılar
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Lale Sanayinde gerçekleştirilen etkinliğe Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici'nin yanı sıra, Esnaf odaları birlik başkanı Mehmet Pınarbaşı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Atilla Arslan Giray, İş İnsanı Zafer Salgın da katıldılar.

Fırıncı esnafı ve çalışanları ile müşterilerinin ateşlerini ölçen ve maske dağıtımında bulunan Nevşehir Fırıncılar Odası Korona virüse karşın tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısında da bulundu.

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