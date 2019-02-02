“ Nevşehir Ticaret Borsası Dış Ticarete Açılıyor ” adlı projemiz ile hayata geçen, Dış Ticaret Toplantılarının devamı niteliğindeki, Finans ve Kriz Yönetimi Eğitimleri tamamlandı.
26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen eğitimde Dr. Öğretim Üyesi(Finans Uzmanı) Sümeyra Gazel tarafından katılımcılara, Muhasebe, Finans analizi , Mali tabloların tanımları, Swot analizi ve temel performans göstergeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
01 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen eğitimde ise Uzman Eğitimci Hasan Ömer Gider tarafından
Kriz nedenleri, Kriz ortamında stratejik yönetim, Kriz sonrası faaliyetler ve krizin olumsuz sonuçlarının telafisi, Krizi fırsata dönüştürmek başlıkları altında katılımcılar bilgilendirildi.
Eğitim soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.