Filiz Kılıç: Kadınlarımızın gözlerinin ışıldadığını görüyorum

NEVŞEHİR(MHA) Kadın bir belediye başkanı konusunda Nevşehir’in susamışlığını gördüğünü kaydeden MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, “Ben kadın bir belediye başkanı konusunda yılların bir susamışlığı var Nevşehir’de. Ben özellikle kadınlarımızın adaylığıma gayet olumlu baktığını gördüm. Gözlerinin ışıldadığını gördüm. Yıllardır bizde sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizin sayenizde inşallah bu olacak dediklerini duydum, duyuyorum. Desteğimiz size diyorlar ve bu durum beni oldukça mutlu ediyor” açıklamalarında bulundu.