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Filede Kızlar Ligin Son Maçında Galip Gelerek Play-Off’a Yükseldi
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son maçında deplasmanda Merinos’u 3-1 yenerek Sultan Ligi için play-off’a yükseldi.
Nevşehir 03.04.2021, 19:39
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nin son hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Merinos Gaziantep Talas Özkarslı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Son sette 20-25 üstünlük kurduğu rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran Nevşehir Belediyespor bu sonuçla sezonu 3. Sırada tamamladı ve Sultanlar Ligi için play-off’a yükseldi.