Filede Kızlar Ligin Son Maçında Galip Gelerek Play-Off’a Yükseldi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nin son hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Merinos Gaziantep Talas Özkarslı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

İlk seti 22-25 kazanarak maça önde başlayan kırmızı beyazlı temsilcimiz ikinci sette de üstünlüğünü korudu. İkinci seti 23-25 önde kapatıp durumu 2-0’a getiren Nevşehir Belediyespor üçüncü sette ise 25-23 geriye düşerek maçı uzatmalara taşıdı.

Son sette 20-25 üstünlük kurduğu rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran Nevşehir Belediyespor bu sonuçla sezonu 3. Sırada tamamladı ve Sultanlar Ligi için play-off’a yükseldi.