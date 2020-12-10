Filede Kızlar Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigortashop Kadınlar 1. Ligi B Grubu erteleme maçında Nevşehir Belediyespor Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol’u konuk etti.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Adam Voleybol oldu.

Konuk ekip ilk seti 22-25 önde kapatırken ikinci sette Nevşehir Belediyespor maça ağırlığını koydu.

Güçlü rakibini son bölümü oldukça heyecanlı geçen bu sette 29-27 mağlup eden temsilcimiz üçüncü seti 25-15 gibi farklı bir skorla önde kapattı.

Son sette baştan sona üstün oynayan Nevşehir Belediyespor bu seti de 25-16 alıp rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcıları da izledi.