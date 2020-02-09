Filede Galibiyet Haftası

Nevşehir Belediye Spor TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 18. haftasında Astor Voleybol PVİ’yi konuk etti. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı temsilcimiz 25-18, 28-26 ve 25-19’luk setlerle 3-0 kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın yanı sıra MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in de izlediği müsabaka sonunda temsilcimiz grubunda 6. sıraya yükseldi.

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ligin 19. Haftasında deplasmanda PTT ile karşılaşacak.