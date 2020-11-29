Filede Erkekler Seriyi Bozmadı Nevşehir Belediyespor 3 Ilgın Uğur Spor 0

TVF 2. Lig Erkekler 6. Hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Ilgın Uğur Spor erkek voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir’in de takip ettiği müsabakaya Nevşehir Belediyespor hızlı başladı.

İlk seti 25-23 kazanan kırmızı beyazlı ekip ikinci sette de hakimiyetini sürdürdü. Oldukça çekişmeli geçen sette 25-23’lik skorla rakibine üstünlük kuran ev sahibi takım son seti de 25-20 önde tamamladı.

Müsabaka sonunda Belediye Başkanı Rasim Arı, kırmızı beyazlı oyuncuları tebrik ederek önümüzdeki maçlar için başarılar diledi.