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Filede Erkekler Seriyi Bozmadı Nevşehir Belediyespor 3 Ilgın Uğur Spor 0
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi 3. Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor rakibi Ilgın Uğur Spor’u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Nevşehir 29.11.2020, 18:14
TVF 2. Lig Erkekler 6. Hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Ilgın Uğur Spor erkek voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir’in de takip ettiği müsabakaya Nevşehir Belediyespor hızlı başladı.
Müsabaka sonunda Belediye Başkanı Rasim Arı, kırmızı beyazlı oyuncuları tebrik ederek önümüzdeki maçlar için başarılar diledi.