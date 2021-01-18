Filede Erkekler Rakibine Set Vermedi

TVF Erkekler 2. Ligi 11. Hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ile Gezlevi Spor takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşılaştı.

Müsabakada baştan sona üstün oynayan Nevşehir Belediyespor, 25-17, 25-12 ve 25-18’lik setlerle maçı 3-0 kazandı.

Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı beyazlı ekibin oynadığı karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir’de izledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, müsabaka sonrasında kırmızı beyazlı oyuncu ve teknik heyeti tebrik etti.