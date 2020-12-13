Filede Erkekler Pema Koleji’ni 3-2 Mağlup Etti

TVF Erkekler 2. Ligi 3. Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Pema Koleji’ni Damat İbrahimpaşa Spor Salonu’nda konuk etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Nevşehir Belediyespor Futbol Takımı Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları ve Gençlik ve Spor İl Muhsin Özdemir’in de izlediği müsabaka oldukça çekişmeli başladı.

İlk seti 21-25 ikinci seti ise 22-25 kaybeden ev sahibi ekip üçüncü setten itibaren maça ağırlığını koydu.

Üçüncü seti 25-19 önde tamamlayan kırmızı beyazlı ekip dördüncü seti de 25-20 kazanarak maçı uzatmaya taşıdı.

Maçın uzatma bölümünde rakibine karşı 15-8 üstünlük sağlayan temsilcimiz müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.