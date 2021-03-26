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Filede Derbi Heyecanı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, hafta sonu lider Bolu Belediyesi ile kendi sahasında karşılaşacak.
Nevşehir 26.03.2021, 09:17
Sultanlar Ligi’ne yükselebilmek için TVF Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunda play-off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, ligin 21. Haftasında Bolu Belediyesi’ni konuk edecek.
B Grubunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek olan müsabaka 28 Mart Pazar günü Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak.
Derbi müsabakası öncesinde hazırlıklarını Baş antrenör Yücel Sevindi nezaretinde sürdüren kırmızı beyazlı temsilcimiz, bu maçtan galip gelerek play-off’a kalmayı garantilemek istiyor.