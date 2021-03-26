Son Dakika

Filede Derbi Heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, hafta sonu lider Bolu Belediyesi ile kendi sahasında karşılaşacak.

Nevşehir 26.03.2021, 09:17
Filede Derbi Heyecanı
banner230

Sultanlar Ligi’ne yükselebilmek için TVF Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunda play-off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, ligin 21. Haftasında Bolu Belediyesi’ni konuk edecek.

B Grubunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek olan müsabaka 28 Mart Pazar günü Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 14.00’da başlayacak olan müsabaka Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı tvnev’den canlı olarak yayınlanacak.

Derbi müsabakası öncesinde hazırlıklarını Baş antrenör Yücel Sevindi nezaretinde sürdüren kırmızı beyazlı temsilcimiz, bu maçtan galip gelerek play-off’a kalmayı garantilemek istiyor.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@