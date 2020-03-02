Filede Altınyıldız Fırtınası Devam Ediyor

Gençlik spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen kulüpler ve okul sporları voleybol turnuvalarında mini,midi ve yıldızlar kategorisinin hepsinde Şampiyon olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri toplamda 4 kategoride 4 il 1.liği alarak kupalarını okulumuza kazandırmışlardır.

Filenin Sultanlarını tebrik ediyor öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen antrenörümüz HÜLYA ULUS’a ve velilerimize teşekkür ediyor, grup turnuvalarında takımımıza başarılar diliyoruz.