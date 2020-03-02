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Filede Altınyıldız Fırtınası Devam Ediyor
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Gençlik spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kulüpler spor müsabakalarında Altınyıldız Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol takımımız tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştur.
Nevşehir 02.03.2020, 11:56
Gençlik spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen kulüpler ve okul sporları voleybol turnuvalarında mini,midi ve yıldızlar kategorisinin hepsinde Şampiyon olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri toplamda 4 kategoride 4 il 1.liği alarak kupalarını okulumuza kazandırmışlardır.
Filenin Sultanlarını tebrik ediyor öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen antrenörümüz HÜLYA ULUS’a ve velilerimize teşekkür ediyor, grup turnuvalarında takımımıza başarılar diliyoruz.