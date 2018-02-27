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"Fevzi Karaca Eğitim Müzesi" Kuruldu

Nevşehir'de Öğretmen ve Okul Müdürü olarak eğitime yıllarca hizmet veren Fevzi Karaca adına 20 yıl görev yaptığı Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nda Eğitim Müzesi kuruldu.

27 Şubat 2018 Salı 18:17
"Fevzi Karaca Eğitim Müzesi" Kuruldu
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Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Demir büyük bir vefa örneği göstererek, eğitimcilere değer verildiğini Eğitim Müzesiyle gösterdi.

Nevşehir Valiliği onayı ile Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nda "Fevzi Karaca Eğitim Müzesi" kuruldu.

37 yıl Türk Milli Eğitimi'ne hizmet veren emekli eğitimci Fevzi Karaca 447 kalem malzemeden oluşan, mesleğinin şeref ve onur belgelerinden olan birikimlerini Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nda kurulan "Fevzi Karaca Eğitim Müzesi'nde sergiliyor.

Geçmişi geleceğe taşıyan Fevzi Karaca Eğitim Müzesi'nde kitaplar, eğitim materyalleri, eğitim araç gereçleri ve Fevzi Karaca'nın yazdığı eserler yer alıyor.

Emekli Eğitimci Fevzi Karaca;

"Eğitime ve eğitimciye önem veren Nevşehir Valisi Sayın İlhami Aktaş'a Eğitim Müzesi'nin kuruluşunu destekleyen, 20 yıl görev yaptığım Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nda yer tahsis eden İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Demir'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Eğitim Müzesi'nin ev sahibi olan Mihriban Emin Günel Ortaokulu Müdürü Sayın Mustafa Çiftci'ye, okul yöneticilerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Her yıl emekli maaşımın belli bir kısmını, müze ve okul giderlerinin karşılanması için bağışta bulundum.

İlimize ve eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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ÖZGEÇMİŞ :

Ben Fevzi Karaca 1942 Tatlarin doğumluyum. İlkokulu Tatlarin Ortaokulu Nevşehir Erkek Sanat Enstitüsü'nde okudum 1967 yılında Hatay Dörtyol'da Yedek Subay Öğretmen olarak göreve başladım.

İğdelikışla,Acıgöl, İnallı,Almanya ve Mihriban Emin Günen Okulu olmak üzere toplam 37 yıl hizmetim var , mesleğimi ise 30 yıl okul müdürü olarak tamamlamış bulunmaktayım. 30 Ağustos 1998 yılında emekli oldum. Meslek hayatımın merkezi olarak Mihriban Emin Günen'de 21 yıl Kurucu Müdür olarak hizmet yaptım. Esas mesleğimin en verimli çağını onurla,şerefle Mihriban Emin Günen'de tamamladım.

Çalıştığım süre içerisinde biriktirmiş olduğum tüm dökümanları yıllara göre hazırlayarak,20 yıl görev yaptığım Mihriban Emin Günen okulunda emekli olduktan sonra Fevzi Karaca Eğitim Müzesi'ni kurdum.

Halen Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyorum. Saygılarımla.

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