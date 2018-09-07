FETÖ’ye yönelik “Ankesörlü Telefon” operasyonunda hakkında işlem yapılan 9 asker hakim karşısına çıktı

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ’ye yönelik “Ankesörlü Telefon” operasyonunda hakkında işlem yapılan 3’ü tutuklu 9 asker hakim karşısına çıktı.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ duruşmaları kapsamında “Ankesörlü Telefon” operasyonu sonrasında hakkında işlem yapılan 3’ü tutuklu 9 asker hakim karşısına çıktı. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Ç., Hakkı T., Fatih E.’nin yanı sıra tutuksuz sanıklar Mehmet T., Yücel G., Tamer D., Ömer A., Ebubekir Ş. ve Arif Ç. mahkemede üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken tutuksuz sanıklar ise haklarında yapılan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı ise sanıkların savunmalarını almasının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken tutuksuz sanıkların ise taleplerini ret etti.Bir sonraki duruşma 18 Ekim tarihine ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2018, 16:49