FETÖ’nün Nevşehir’deki ’İl Ablası’ 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ/PYD duruşmaları kapsamında hakim karşısına çıkan FETÖ’nün Nevşehir ’İl Ablası’ 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ/PYD duruşmaları kapsamında FETÖ’nün Nevşehir ’İl Ablası’ Zeynep Yolcu ve eşi Ahmet Tuncer Yolcu hakim karşısına çıktı. Hakim karşında kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmeyen FETÖ’nun ’İl Ablası’ Zeynep Yolcu ve eşi Ahmet Tuncer Yolcu tahliyelerini talep etti. 2.Ağır Ceza Mahkeme Başkanı sanıkların savunmalarını dinlemesinin ardından FETÖ’nun ’İl Ablası’ Zeynep Yolcu’ya silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör suçlarından dolayı 13 yıl 6 ay hapis cezası verirken, eşi Ahmet Tuncer Yolcu’ya da silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

FETÖ’nün ’İl Ablası’ Zeynep Yolcu, Nevşehir’de FETÖ’ya ait yurtlarda müdürlük görevinde bulunduğu, eşi Ahmet Tuncer Yolcu’nun ise FETÖ’ye ait dershanelerin müdürü olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2018, 14:45