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FETÖ’dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir 09.03.2021, 10:02
FETÖ’dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FET/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli 2 kadına adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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