Son Dakika
FETÖ’dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 09.03.2021, 10:02
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FET/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli 2 kadına adli işlem yapıldığı öğrenildi.