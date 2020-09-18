Festival İçin Nevşehir’e Gelen Yabancı Konuklar Kapadokya Bölgesini Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü şehirlerin ardından bu yıl Nevşehir'de gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali devam ediyor.

İlk gününde “Turizm Tanıtım Stratejileri" konulu konferans, klasik otomobil turu ve film gösterimi yapılan festivalin ikinci gününde çeşitli ülkelerden gelen yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü Kapadokya bölgesini gezdi.

Sabah erken saatlerden itibaren rehberler eşliğinde jeep safari turuna katılan yabancı konuklar Çavuşin, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar’da bulanan peribacaları arasında dolaşarak bölgenin eşsiz güzellikteki vadilerini gezdi.

Kapadokya bölgesinin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıma fırsatı bulan konuklar tur sırasında rehberlerden bölge hakkında bilgiler aldı.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, etkinliğin Türkiye ve Kapadokya'nın tanıtımı açısından önemine vurgu yaptı.

Festival kapsamında renkli görüntülerin ortaya çıkacağına ve dikkatlerin bölge üzerinde toplanacağına işaret eden Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Tüm dünyaya Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyelini, Kapadokya'nın muhteşem atmosferini tanıtmaya çalışıyoruz. Festivalde, heyecan artarak devam ediyor. Misafirlerimiz farklı bir coğrafyada farklı bir coşkuya ortak oluyor. Kapadokya bölgesini gezen konuklarımız çekecekleri video ve fotoğraflarla dünyaya ülkemizin kültür ve turizm potansiyelini tanıtacak." dedi.

Festivalin Uluslararası Film Yarışması Ödül Töreni 18 Eylül Cuma günü Paşabağları Ören Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Törende seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde 7 dalda 28 ödül verilecek.