Fen Lisesi Okul Aile Birliği, Vali Aktaş ve Genel Sekreter Duru’yu ziyaret etti

Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’yu ziyaret etti.

H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Güngör Özaltın beraberinde, Okul Müdürü Rauf Denizler ve Okul Aile Birliği Yöneticileri Ömer Önder İpek, Yunus Demir ve Fatma Çiftçi ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Aktaş’a, okul aile birliğinin çalışmaları hakkında bilgi veren Özaltın, Aktaş’ı okullarına davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, Özaltın ve beraberindeki okul aile birliği yöneticilerine teşekkür etti.

Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi heyeti Vali Aktaş’ın ardından geçtiğimiz ay İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’yu ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.