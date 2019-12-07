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Fen Lisesi Okul Aile Birliği, Vali Aktaş ve Genel Sekreter Duru’yu ziyaret etti
Nevşehir H.avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği Yöneticileri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti
Nevşehir 07.12.2019, 09:28 07.12.2019, 10:02
Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’yu ziyaret etti.
Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi heyeti Vali Aktaş’ın ardından geçtiğimiz ay İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’yu ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.
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