“Fedakar Nevşehir halkına şükran borçluyuz”

NEVŞEHİR(MHA) Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların büyük ilgisini gören kan bağışı kampanyasında günde 100 Ünite kan bağışının alındığını, Nevşehir halkının kan bağışına olan duyarlılığına müteşekkir olduklarını söyleyen Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, kan bağış tırının 28 Şubat tarihine kadar Gülbahçe önünde bulunmaya ve kan bağışlarını burada almaya devam edeceklerini söyledi.

Civelek, “Kan bağış tırımızda günlük 100 üniteyi aşan bir sayıda kan bağışlarını alıyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağış kampanyalarımıza olan ilgisi karşısında kendilerine şükran borçluyuz. 28 Şubat tarihine kadar burada sürdürülecek olan kampanyamıza halkımızın ilgisinin sürmesi en büyük temennimiz” dedi.

Kan bağış tırını sıkça ziyaret eden Başkan Civelek’e gençlik kolları başkanı Av. Arzu Çalışkaner’de eşlik etti.