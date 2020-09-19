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Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti
ÇEŞİTLİ ZİYARETLER VE ETKİNLİKLER İÇİN NEVŞEHİR’E GELEN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR’I ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 19.09.2020, 14:40 19.09.2020, 15:25
Çeşitli ziyaretler ve etkinlikler için Nevşehir’e gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı ziyaret etti.
Fatma Şahin görüşme sonrası Rektör Karasar’a hediyelerini takdim etti.