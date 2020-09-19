Son Dakika

Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti

ÇEŞİTLİ ZİYARETLER VE ETKİNLİKLER İÇİN NEVŞEHİR’E GELEN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR’I ZİYARET ETTİ.

Nevşehir 19.09.2020, 14:40 19.09.2020, 15:25
Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti
banner230

Çeşitli ziyaretler ve etkinlikler için Nevşehir’e gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve heyetini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini sundu. Rektör Karasar, Başkan Şahin’e salgın sürecinde Kapadokya Üniversitesinin eğitim işleyişi hakkında bilgiler verdi. Kapadokya ve Gaziantep turizm destinasyonları arasındaki işleyiş ve ilişkinin sağlamlaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Fatma Şahin görüşme sonrası Rektör Karasar’a hediyelerini takdim etti.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
banner297

Gelişmelerden Haberdar Olun

@