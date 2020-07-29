Fatma Şahin Alev Alatlı ile Murakabe Günleri” yayınının konuğu oldu

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve üniversitenin Youtube kanalından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan “Alev Alatlı ile Murakabe Günleri”, 23 Temmuz 2020 tarihli yayınında Fatma Şahin’i ağırladı.

Fatma Şahin’in, ender üreticilerden birisi olduğunu vurgulayarak söze başlayan Alev Alatlı, “Fatma Şahin, her daim üreten, konu ya da iş ne olursa olsun asla kolaya kaçmayan birisidir. Başta bizim üniversitemizdeki kız öğrencilerimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm kız öğrencilerimizin Fatma Şahin ismini özellikle tanımalarını istiyorum. Gaziantep gibi Anadolu şehrinden genç yaşta gelip, olağanüstü gayretleri ile çok güzel işler başaran Fatma Şahin’i tanıyanlar, bu müstesna ismi tanıdıktan sonra hayatlarında güzel işleri yapmak ve başarmak için bahane bulamayacaklardır.” şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinin kendisini çok etkilediğini ifade ettikten sonra üniversite ile ilgili konuşan Fatma Şahin, “Kapadokya bölgesi ve özellikle Kapadokya Üniversitesi beni çok etkiledi. Üniversite hayatında en çok istediğim şey olan teorik ile pratik hayatın beraberliği, Kapadokya Üniversitesinde birleşmiş durumda ve yaşamın içinde. İşte bu, bizlere her anlamda örnek olan Alev Alatlı hocamızın vizyonudur. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Fatma Şahin: “En Büyük Hedefim Kapadokya Ruhunu Fırat’a Getirmek”

En büyük hedefinin Kapadokya’ya gelen Asya turistini Fırat’a da çekmek olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, “Kültürel mirası gezme isteğiyle ülkemize gelen Asya turistine Fırat’ı, Göbeklitepe’yi, Zeugma’yı, oradan da Kahramanmaraş ve Hatay hattındaki mozaik hattını göstermek en büyük hedefim. Bu anlamda önemli çalışmalarımız vardı ama pandemi dolayısıyla biraz kesintiye uğradı. İnşallah biz de bu bölgeye Kapadokya ruhunu getirebilirsek bölgede oluşturulan ekonomi sonrası ne terör kalır, ne uyuşturucu kalır, ne işsizlik kalır. Kapadokya’da büyük bir başarı hikayesi var ve bunu tüm Türkiye, Anadolu hikayesine döndürmek lazım.” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak neleri başardıklarını ve projelerini anlatan Fatma Şahin, canlı yayında daha sonra izleyicilerin sorularını da cevapladı.