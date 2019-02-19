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Fatih Terzioğlu: "Geleceğin inşası elimizde"

Saadet partisi Nevşehir belediye başkan adayı Fatih Terzioğlu yaptığı açıklamada geleceğin inşası için 31 Mart tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Fatih Terzioğlu: "Geleceğin inşası elimizde"
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NEVŞEHİR(MHA) Terzioğlu, “Daha önce yanlış hamleler yapılmış, olması gerekenler de yapılmamış olabilir. Geçmişi değiştiremeyiz ancak bugünü yarın ne olacağını hesaplayarak hareket edersek geleceği inşa edebiliriz. Daha öncekiler mirasyedi mantığı ile mevcudu tüketmiş, borca sokmuş, ahlakı erozyona uğratmış olabilir. Ancak halen Allah yaşamamız için cömertçe gün ışığını, rüzgarı, yağmuru göndermeye devam etmektedir. Bunun gerisi tarıma önem vermek, zenaatkar ve sanayiciye önem vermek, ilme önem vermek ve ahlaka önem vermektir. Ve bizde bunu vaat ediyoruz. Allah sevmediği kuluna tembellik verir. Çalışarak bu sorunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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