Fasulye dağıtımı bu kez Sulusaray kasabasında düzenlendi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Müftüsü Yakup Öztürk, AK Parti eski merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz’ün de katıldığı fasulye dağıtımında yaklaşık 750 kişiye ikramda bulunuldu.

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, başta AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve il başkanı M. Rauf Yanar olmak üzere etkinliğe katılan tüm protokol mensuplarına, Birlik Vakfı yönetim kurulu üyelerine ve tüm Sulusaray halkına teşekkür etti.