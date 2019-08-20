Faili Meçhul Olayı Aydınlatıldı

10.08.2019 günü Nevşehir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bağlı Tüzel kişilik tarafından işletilen halı sahaya ait, kapısı kilitli olan soyunma odasından açık olan penceresinden girilmek suretiyle toplam 9 müştekiye ait olan toplam 3870 TL, 100 $ para ve farklı markalarda toplam 6 adet cep telefonu çalınması neticesi gerçekleşen İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayı ile ilgili olarak;
İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık suçlarından hakkında Adli işlemleri bitimi sevk edilmiş olduğu Mahkemece TUTUKLANARAK İlimiz Cezaevine teslim edilmiştir.
GÜVENLİ ŞEHİR… NEVŞEHİR…Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:00