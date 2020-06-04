Son Dakika

Evine misafir olarak gelen çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı

Nevşehir'de evine misafir olarak gelen çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir 04.06.2020, 12:58 04.06.2020, 14:37
Evine misafir olarak gelen çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
banner230

Nevşehir'de evine misafir olarak gelen çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, evine misafir olarak gelen çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@