Evi yanan aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Seçen destek sözü verdi

Nevşehir’in Esentepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında evinde büyük zarar oluşan aileye Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen sahip çıktı.

Esentepe Mahallesi Neşe Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında oturan Melek İyilikli isimli kişinin evinde, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında , herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangının söndürülmesinin ardından Belediye Başkanı Atilla Seçen, yangının meydana geldiği eve gitti ve incelemelerde bulunup aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangında yaralama ve can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna dikkat çeken Seçen, çıkan yangında ailenin maddi anlamda ciddi bir kayıp yaşadığını ifade etti. Seçen “ Çıkan yangında büyük bir maddi kayıp yaşayan ailemize İtfaiye Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrasında, ne gibi yardımlar yapılması gerekiyorsa, afetzede ailemizin yanı başında olacağız ”dedi. (COŞ-AG-Y)

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2018, 13:17