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Eve Giren Yarasaları İtfaiye Ekipleri Çıkarttı
Nevşehir’de bir apartman dairesine giren çok sayıda yarasa itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı.
Nevşehir 23.09.2021, 09:25
Nevşehir’in Esentepe Mahallesi Ufuk Sokak’ta evlerinin salonunda çok sayıda yarasa olduğunu fark eden apartman sakini, kendi imkânları ile yarasaları evinden çıkartmaya çalıştı.
Yarasaları kendi imkanları ile evinden çıkartmayı başaramayan ev sahibi daha sonra durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.