Eve Giren Yarasaları İtfaiye Ekipleri Çıkarttı

Nevşehir’in Esentepe Mahallesi Ufuk Sokak’ta evlerinin salonunda çok sayıda yarasa olduğunu fark eden apartman sakini, kendi imkânları ile yarasaları evinden çıkartmaya çalıştı.

Yarasaları kendi imkanları ile evinden çıkartmayı başaramayan ev sahibi daha sonra durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonrasında yakaladıkları 15 yarasayı evden çıkartarak yeniden doğaya saldı.