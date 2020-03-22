Evde Kal, Mikrofon Senin Olsun!

Yaşadığımız süreçte kedinizi , ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için #evdekal çağrılarını dikkate alıp evlerinde kalan vatandaşlarımıza Radyo Nevşehir olarak hazırladığımız içerikle farklı bir deneyim olması ve bir an olsun güzel vakit geçirmelerini sağlamak adına yayın akışımıza ''MİKROFON SENDE'' bölümleri ekledik.

Whatsapp Sesli Mesaj Hattı 0 532 055 98 10'a seçtiğin şarkıyı kendi sesinle anons ederek gönderenlerin mesajlarını anında radyoda yayınlıyoruz.



Radyo Nevşehir olarak sağlıklı günler diliyoruz.