Evde Kal Altınyıldızlı, Virüsü Yen!

Salgını durdurmak için, virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu unutmayalım.

Kurallara ve uyarılara dikkat edelim. Aklın ve bilimin ışığında daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.

Derslerden ve sınav hazırlıklarından geri kalmamak için, Altınyıldız Koleji uzaktan eğitim programını harfiyen uygulayalım. Kitap okuyalım, evde spor yapalım.

Kendimizi, ailemizi, Nevşehirimizi, Türkiyemizi ve tüm insanlığı koruyalım.

Fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz, onları destekliyoruz.

Ayrıca Altınyıldız Eğitim Kurumlarının yetiştirdiği yüzlerce Tıp Doktorumuz, Sağlık Teknisyenimiz, Hemşiremiz ve Sağlık Yöneticilerimiz sizlere minnettarız.

#Evdekaltürkiye, #Evdekalaltinyildizli