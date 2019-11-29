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Ev ve süs hayvanı satıcılarına sertifika
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi(kapem) Tarafından Ev Ve Süs Hayvanları Satışını Yapan Ve Yapacak Olanlara Yönelik Sertifikalı Eğitim Programı Düzenlendi.
Nevşehir 29.11.2019, 13:07 29.11.2019, 16:45
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi(KAPEM) tarafından ev ve süs hayvanları satışını yapan ve yapacak olanlara yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlendi.
Nevşehir’de ev ve süs hayvanı satmak isteyenlere yönelik Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki KAPEM (Kapadokya Eğitim Merkezi) tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince sertifikalı eğitim programı gerçekleştirildi.
Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere, ev ve süs hayvanları satışını yapmalarına olanak sağlayan sertifika verilecek.
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