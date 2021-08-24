Ev ve Süs Hayvanı Satıcılarına Eğitim

Nevşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanları satışı yapan işletmeciler, çalışanlar ve hayvan severleri bilinçlendirmek amacıyla verdiği eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik sertifikalı eğitim programı gerçekleştirilecek.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan eğitim programında katılımcılara kedi, köpek, akvaryum ve diğer pek çok türde hayvanların, bakımı ve barındırılmaları, hayvan davranışı, ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (CİTES), 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğine dair bilgiler aktarılacak.

Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara, ev ve süs hayvanları satışını yapmalarına olanak sağlayan sertifika verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim programına katılmak isteyenler 28 Ağustos 2021 tarihine kadar 0384 2138693 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilir ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurabilecekler.