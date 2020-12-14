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EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz’den Başkan Arı’ya Ziyaret
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir 14.12.2020, 23:02
EÜAŞ’ın Nevşehir’deki çeşitli yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Genel Müdür İzzet Alagöz, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre görüştü.
Konuk genel müdüre Alagöz’e teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyaret sonrasında çini bir amfora hediye etti.