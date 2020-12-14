EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz’den Başkan Arı’ya Ziyaret

EÜAŞ’ın Nevşehir’deki çeşitli yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Genel Müdür İzzet Alagöz, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre görüştü.

Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, 2020 yılında Nevşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli mahallelerinde yapılan altyapı ve üstyapı projeleri değerlendirilerek 2021 yılı Mart ayında startı verilecek olan yeni altyapı hamlesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi.

Konuk genel müdüre Alagöz’e teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyaret sonrasında çini bir amfora hediye etti.