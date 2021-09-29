Etiket ve gramaj denetimleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde temel gıda maddeleri öncelikli durumda.

Söz konusu denetimlerin düzenli olarak, her gün yapıldığını belirten Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımızın talimatlarıyla İl Müdürlüğümüzde görevli memur arkadaşlarla beraber yerel, genel zincir marketlerde, süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi ve gramaj denetimlerini her gün yapıyoruz.

Denetimlerde temel gıda maddeleri, yağ, yumurta, salça, bakliyat, makarna, peynir, zeytin şeker, çay, süt vb ürünlerin yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledik. Ayrıca raf etiket fiyatlarında ve kasada oluşan fiyat farklılıkları ile fiyat etiketi olmayan ürünlerin kontrollerini gerçekleştirdik" ifadelerinde bulundu.