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Etiket ve gramaj denetimleri sürüyor
Nevşehir'de marketlerde etiket ve gramaj denetimleri sürüyor.
Nevşehir 29.09.2021, 14:49
NEVŞEHİR(MHA) Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde temel gıda maddeleri öncelikli durumda.
Denetimlerde temel gıda maddeleri, yağ, yumurta, salça, bakliyat, makarna, peynir, zeytin şeker, çay, süt vb ürünlerin yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledik. Ayrıca raf etiket fiyatlarında ve kasada oluşan fiyat farklılıkları ile fiyat etiketi olmayan ürünlerin kontrollerini gerçekleştirdik" ifadelerinde bulundu.