Etiket denetimleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde bu kez 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminin başında, velilerin öğrencileri için şu günlerde alışverişte yoğunluk gösterdiği kırtasiye malzemelerini denetledi.

Denetimi yapılan ürünlerde özellikle CE ve N71 sertifikalarına uygunluk denetlenerek, satıcılara da bu konularda bilgilendirme yapıldı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında yapılan denetimlerde, çocuklarımıza ve gençlerimize daha sağlıklı ve güvenli ürünler sunulması, Tüketicinin korunması ve de güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri amaçlanmakta.

Tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar:

Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış, hatalı kullanımdan kaynaklanmakta. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmeli.

Çocukların kullandığı ürünlerde daha dikkatli olunması gerekir.

Kırtasiye ürününü seçerken üretici veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Merdiven altı diye tabir edilen markası, modeli belli olmayan üreticisi, ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünler tercih edilmemelidir. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde, 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde 'CE' işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.