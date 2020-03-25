Esnaflarımızın Beklediği Erteleme Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Birlik Başkanı Mehmet PINARBAŞI konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; Esnaf ve Sanatkarlarımızın ülkemizde de görülen salgın hastalık nedeniyle işlerinin olumsuz yönde hızla ilerlemesi ve geçici kapatmalar nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için atılan adımlardan olan Kefalet Kredilerinin ertelenmesi kararı bugün ki Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan karar kapsamında kefalet kredilerinden 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre gfaiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden /taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak erteleme geldi. ayrıca buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelendi.

Alınan karardan yaralanmak isteyen esnaflarımızın çalışan sayısında eksilme yapmayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Eksiltme yapanların ertelemesi bozularak kapsamdan çıkarılacaktır.