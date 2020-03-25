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Esnaflarımızın Beklediği Erteleme Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı
Nevşehir 25.03.2020, 09:40
Birlik Başkanı Mehmet PINARBAŞI konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; Esnaf ve Sanatkarlarımızın ülkemizde de görülen salgın hastalık nedeniyle işlerinin olumsuz yönde hızla ilerlemesi ve geçici kapatmalar nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için atılan adımlardan olan Kefalet Kredilerinin ertelenmesi kararı bugün ki Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan karardan yaralanmak isteyen esnaflarımızın çalışan sayısında eksilme yapmayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Eksiltme yapanların ertelemesi bozularak kapsamdan çıkarılacaktır.