Esnaf Sanatkara E-Ticaret eğitimi verildi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlığı, M. Zayi Bulaner konferans salonunda düzenlenen eğitim toplantısına Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Veysel Çiftçi, Uzman Faruk Çankaya, Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, esnaf odalarının başkanları ile esnaflar katıldılar.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, “Ülkemizde e-ticaretin, esnaf ve sanatkarlar için bilinirliğinin düşük olması, bu alandaki girişimci sayısının azlığı ve bu alanın henüz gelişim aşamasında olması hususları birlikte düşünüldüğünde, esnaf ve sanatkarlarımızın teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve e-ticarete özendirilmesi için çeşitli destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi gerektiği Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Bu kapsamda esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasını teminen Birliğimiz, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz eğitim toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Veysel Çiftçi, Uzman Faruk Çankaya yaptıkları sunumlarda E-Ticaret kullanımının Türkiye genelindeki durumu, bu uygulamaların esnaf ve sanatkara faydaları konularında bilgiler aktardılar.