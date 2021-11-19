Esnaf odalarında seçim heyecanı yaklaşıyor

NEVŞEHİR(MHA) İl merkezi ve ilçelerde bulunan 24 odanın başkanının ve yönetim kurullarının yeniden belirleneceği ve 4 yıl süreyle görev yapacakları genel kurulların Mart ayında tamamlanması ve ardından ise Birlik Başkanlığında genel kurulun yapılması bekleniyor.

Son esnaf odaları seçimlerinde Birlik Başkanlığında iki aday yarışmış ve yarışı Madeni İşler ve Sanatkarlar Odası Başkanı da olan Mehmet Pınarbaşı kazanmıştı. Öte yandan Esnaf sanatkarlar odası başkanlığında Nafiz Çalışkaner'in yerine Mehmet Ergin göreve seçilmişlerdi.

Görev süreleri itibariyle 30 yıla yakın oda başkanlığı yapan isimlerin yer aldığı esnaf odalarında şeni isimlerin seçilip seçilmeyeceği ya da hangi başkanların karşısına ikinci ya da üçüncü bir aday çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.