Esnaf odalarında seçim heyecanı başlıyor

Nevşehir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7. Olağan genel kurulu 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 42 maddesi gereğince 02 Ocak 2018 tarihinde salı günü, Saat:12.00’de 350 Evler Mah. Yalım Sok. No:15 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi düğün Salonu Kat:1 Nevşehir adresinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 10 Ocak 2018 tarihinde çarşamba günü, Saat;12.00’de 350 Evler Mah. Yalım Sok. No:15 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi düğün Salonu Kat:1 Nevşehir adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacak. Oda başkanı Cengiz Taşhan ve yönetiminin yeniden aday olacağı genel kurul Başkanlık divanının teşekkülü ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile genel kurul devam edecek. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresinin ardından 2014–2015–2016–2017 yılları Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresine geçilecek. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi için oylama yapılacak. Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrasının sonrasında 2018-2019-2020-2021 yılları Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin(2018 yılı) görüşülmesi, kabulü veya reddi için de oylama yapılacak. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi, Pazar günü erkek berberlerinin işyerlerinin açılıp açılmayacağının görüşülmesi, Salı günleri Bayan Kuaförlerinin haftada 1 gün işyerlerinin kapatılmasının görüşüleceği genel kurulda Nevşehir berberler esnaf ve sanatkarlar olan oda ünvanının bakanlıkça ön izin alınmış olup Nevşehir Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar odası olmasının görüşülmesi kabulü veya reddi oylanacak. Genel kurulda Başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.