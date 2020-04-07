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Esnaf Odaları Birliğinden Askıda Ekmek kampanyası

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, ihtiyaç sahibi aileler yararına askıda ekmek kampanyası başlattı.

Nevşehir 07.04.2020, 14:32
Esnaf Odaları Birliğinden Askıda Ekmek kampanyası
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Fırıncılar Odası ile birlikte özellikle ekmek fırınlarında uygulamaya geçirilen askıda ekmek kampanyası ile Korona virüs tedbirleri kapsamında işsiz kalan, mağduriyet yaşayan ailelere yardım eli uzatmak istediklerini belirten Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, “Bu kampanyamız ile isteyen tüm vatandaşlarımız ekmek fırınlarımıza gönüllerinden geldiği kadar ekmek bağışında bulunabilecekler. Bu ekmekler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kampanyamıza öncülük eden, destek veren Fırıncılar Odamıza teşekkür ediyorum” dedi.

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